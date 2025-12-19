Die Goethestadt Bad Lauchstädt will auf den Goethe-Arkadien eine neue Mehrzweckhalle bauen. Dafür hofft sie auf Millionen aus der Sportmilliarde und Hilfe vom Saalekreis, denn dem fehlt Platz für den Schulsport.

Die Halle an der Halleschen Straße ist klein und sanierungsbedürftig.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Die Halle würde perfekt auf die Goethe-Arkadien passen. Nebenan wäre ein Outdoor-Handballfeld und die Sanitäranlagen könnte man für den Bürgersportpark mitnutzen“, preist Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) eine Idee, die der Stadtrat am Dienstag erstmal grundsätzlich auf den Weg gebracht hat. Auf dem Areal an der Windmühlenstraße, das künftig Heimat für Therme und Kita sein soll, will die Kommune eine Mehrzweckhalle mit dem Arbeitstitel „Schiller-Arena“ errichten.