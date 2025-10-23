Die Hochschule Merseburg vergibt Deutschlandstipendien an besonders leistungsstarke und zugleich engagierte Studenten. Zwei 20-Jährige erhalten sie bereits zum zweiten Mal.

Merseburg/MZ. - „Die 300 Euro geben einen gewissen Puffer“, sagt Emily Aschenbrenner. Sie verschafften ihr Luft, dass sie neben dem Studium nicht noch arbeiten muss, dass sie mehr Zeit für Pflegearbeit in ihrer Familie habe. Ihre Mutter brauche Unterstützung, berichtet die 20-jährige Bachelorstudent der Sozialen Arbeit, die seit Mittwoch zu den 32 Deutschlandstipendiaten der Hochschule Merseburg gehört – erneut.