Regine Zoogbaum ist Integrationslotsin. Für sie ist das Ehrenamt ein 24/7-Job. Sie erklärt, warum sie sich seit zehn Jahren um Syrer in Merseburg kümmert, welche positiven Erlebnisse sie hat und wann sie Geflüchteten selbst ein Ticket zurück in die Heimat zahlen würde.

Merseburg/MZ. - Sie habe sich abgewöhnt, zu den Leuten nach Hause zu gehen, weil sie da immer mit den Familien essen müsse. Und das wäre auf die Dauer wohl zu viel Nahrung für die 63-Jährige mit den kurzen weißen Haaren und den direkten Sätzen. Denn im Monat betreut sie nach eigenen Worten zwischen 30 und 100 Leute, vor allem Syrer. Die würden sich meist direkt bei ihr melden, ihre Nummer sei im Umlauf, ihre Arbeit als Integrationslotsin so ein 24/7-Job.