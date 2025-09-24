Kritik aus Saalekreis am neuen Landesentwicklungsplan Hat künftig Naturschutz am Geiseltalsee Vorrang vor Tourismus?
Der Landesentwicklungsplan soll auch für den Geiseltalsee erneuert werden. Der Entwurf alarmiert Kreis und Anrainer-Kommunen. Denn die Naturschutzfläche soll viel größer sein als bisher. Was vor Ort konkret befürchtet wird und wie man sich dagegen wehrt.
24.09.2025, 06:00
Merseburg/MZ. - „Wir sind aufgeschreckt“, sagte Sabine Faulstich, Dezernentin für Kreisentwicklung beim Saalekreis, im jüngsten Umweltausschuss zum neuen Landesentwicklungsplan (LEP). Denn der Entwurf, zu dem Kreis und Kommunen jetzt Stellung nehmen können, sieht für den Geiseltalsee einschneidende Veränderungen vor.