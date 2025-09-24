Kritik aus Saalekreis am neuen Landesentwicklungsplan Hat künftig Naturschutz am Geiseltalsee Vorrang vor Tourismus?

Der Landesentwicklungsplan soll auch für den Geiseltalsee erneuert werden. Der Entwurf alarmiert Kreis und Anrainer-Kommunen. Denn die Naturschutzfläche soll viel größer sein als bisher. Was vor Ort konkret befürchtet wird und wie man sich dagegen wehrt.