Merseburg/MZ. - Das Glas des Schaukastens an der Treppe, die zum „Bootshaus“ führt, ist eingeschlagen. Doch das ist fast noch der geringste Ärger, mit dem Gaststätten-Betreiber Sven Weber (52) aktuell zu kämpfen hat.

Morddrohung gegen Gastwirt auf Facebook: Polizei ermittelt in Merseburg

„Ich bin echt schockiert“, sagt der Gastwirt, der sich an die MZ gewandt hat. Der Grund: „Ich hab’ eine Morddrohung bekommen“, sagt der 52-Jährige. Nach dem Post auf Facebook hat er die Polizei eingeschaltet. Die rückte mit drei Beamtinnen und Beamten an, um die Anzeige aufzunehmen.

Jetzt laufen die Ermittlungen gegen eine Person, deren wahre Identität aktuell noch unbekannt ist. „Das muss noch ermittelt werden. Der Klarname ist uns bisher noch nicht bekannt“, sagt Polizeisprecher Silvio Böhler vom Polizeirevier Saalekreis. Die Screenshots, von den Dingen, die auf Facebook geäußert wurden, lägen der Polizei vor.

Mittlerweile ermittelt die Polizei im Fall der Angriffe gegen den „Bootshaus“-Betreiber. (Foto: Undine Freyberg)

Aktuell lautet der Tatvorwurf in der Anzeige lediglich Beleidigung. „Ein befreundeter Anwalt hält die ganzen Sachen jedoch für Hasskommentare, und das ist mehr als Beleidigung. Das ist Bedrohung“, sagt Sven Weber. MZ konnte die Screenshots ebenfalls sehen. In einem davon wird Weber der Tod gewünscht.

Bedrohung oder Beleidigung? Entsetzen nach Hasskommentaren gegen "Bootshaus"-Gastwirt

Auf Nachfrage erklärte Polizeisprecher Böhler, dass die gerade erst gestarteten Ermittlungen ergeben werden, worum es sich tatsächlich handele. „Der Tatvorwurf kann dann tatsächlich noch hochgestuft werden.“ Eine Beleidigung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet.

Am Stadtpark, wo das „Bootshaus“ direkt an der Saale liegt, ist unterdessen das Entsetzen groß. „Die Sportler von der Rudergesellschaft sind sprachlos“, erzählt Weber, der nicht nur Gastronom, sondern auch Abteilungsleiter Fußball beim MSV Buna Schkopau ist. Es gibt kaum jemanden, mit dem Weber nicht kann. Und er dachte, dass das am Saaleufer so bleibt.

Anzeigen wegen Ruhestörung: Wirt macht selbst Lautstärkemessungen

Doch Fehlanzeige. Während sich viele im Viertel darüber freuen, dass im „Bootshaus“ etwas los ist, gibt es neben dem Absender der Hass-Nachricht offenbar auch in der Nachbarschaft der Gaststätte jemandem, dem es so gar nicht passt, dass am „Bootshaus“ immer mal etwas los ist.

Es gibt immer wieder Anzeigen bei der Polizei wegen Ruhestörung – auch vor 22 Uhr. „Meine Veranstaltungen sind angemeldet, und ich messe sogar selbst die Lautstärke, so dass ich nicht angreifbar bin“, sagt Weber. Auch die Ordnungsämter von Stadt und Landkreis haben schon Lautstärkemessungen gemacht. Weber: „Und meines Wissens hatten sie nichts zu beanstanden.“

Am 1. November hat Sven Weber Einjähriges in seinem „Bootshaus“ gefeiert. 2023 hatte der Gastronom seine Gaststätte an der Querfurter Straße aufgegeben und die idyllisch gelegene Traditionsgaststätte übernommen.

Rudergesellschaft will Gespräch mit Nachbarn suchen

„Wir waren sehr froh, dass Herr Weber die Gaststätte gepachtet hat und das Haus regelmäßig geöffnet ist“, sagte Gabriele Bach, die Vereinsvorsitzende der Rudergesellschaft (Der Verein ist der Verpächter der Gaststätte.) Denn damit würde auch der Saaleradweg belebt und die Merseburger hätten wieder ein Ausflugsziel.

„Deshalb sind wir auch so todunglücklich über die aktuelle Situation.“ Zumal es die Gaststätte seit mehr als 100 Jahren gebe, genauer gesagt seit April 1911.

„Hier war also immer etwas los, und die Leute, die hier wohnen, kennen das nicht anders.“ Der Verein werde das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. „Ich hoffe, dass das etwas bringt“, so Bach.