Im Bereich des aufgeheizten halleschen Markts ist die Marktkirche der kühlste Ort weit und breit. Doch kommen deshalb Leute? Auch Schulen und die Halloren-Fabrik reagieren auf die Wärme.

Halle sucht Zuflucht vor der Hitze, doch Touristen kommen trotzdem

So kann man sich natürlich auch abkühlen: Ein junger Mann schüttete sich auf dem Markt Wasser über den Kopf.

Halle (Saale)/MZ - Unterstellt man Schülern den Wunsch, dass der Unterricht möglichst schnell vorbeigeht, so ist dieser Wunsch am Mittwoch in Erfüllung gegangen. Aufgrund der Hitze gab es etwa am Südstadtgymnasium in Halle verkürzten Unterricht.