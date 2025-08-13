Heiße Innenstadt Halle sucht Zuflucht vor der Hitze, doch Touristen kommen trotzdem
Im Bereich des aufgeheizten halleschen Markts ist die Marktkirche der kühlste Ort weit und breit. Doch kommen deshalb Leute? Auch Schulen und die Halloren-Fabrik reagieren auf die Wärme.
13.08.2025, 17:58
Halle (Saale)/MZ - Unterstellt man Schülern den Wunsch, dass der Unterricht möglichst schnell vorbeigeht, so ist dieser Wunsch am Mittwoch in Erfüllung gegangen. Aufgrund der Hitze gab es etwa am Südstadtgymnasium in Halle verkürzten Unterricht.