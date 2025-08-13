weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Heiße Innenstadt: Halle sucht Zuflucht vor der Hitze, doch Touristen kommen trotzdem

Heiße Innenstadt Halle sucht Zuflucht vor der Hitze, doch Touristen kommen trotzdem

Im Bereich des aufgeheizten halleschen Markts ist die Marktkirche der kühlste Ort weit und breit. Doch kommen deshalb Leute? Auch Schulen und die Halloren-Fabrik reagieren auf die Wärme.

Von Denny Kleindienst 13.08.2025, 17:58
So kann man sich natürlich auch abkühlen: Ein junger Mann schüttete sich auf dem Markt Wasser über den Kopf.
So kann man sich natürlich auch abkühlen: Ein junger Mann schüttete sich auf dem Markt Wasser über den Kopf. Foto: Marvin Matzulla

Halle (Saale)/MZ - Unterstellt man Schülern den Wunsch, dass der Unterricht möglichst schnell vorbeigeht, so ist dieser Wunsch am Mittwoch in Erfüllung gegangen. Aufgrund der Hitze gab es etwa am Südstadtgymnasium in Halle verkürzten Unterricht.