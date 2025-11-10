weather wolkig
In Zöschen eröffnet Katja Imhof ihr Schmuck- und Dekohäuschen als Selbstbedienungslädchen. Welche handgemachte Vielfalt es gibt.

Von Katrin Sieler 10.11.2025, 18:15
„Selfmade-Schmuckstücke von Katja Imhof“ gibt es im neuen Schmuck- und Dekohäuschen „Konfetti-Kiste“ in Zöschen.
Zöschen/MZ. - Ein neues Häuschen, gefüllt mit Schmuck, Deko und Accessoires, ziert die Einfahrt von Familie Imhof aus Zöschen. In leidenschaftlicher Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail präsentiert Katja Imhof seit Mitte Oktober ihre selbstgefertigten Kreationen nun im heimischen Outdoor-Lädchen namens „Konfetti-Kiste“.