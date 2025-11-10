Selbstgemachtes aus Zöschen Handgemachte Vielfalt: Konfetti-Kiste in Zöschen ist startklar
In Zöschen eröffnet Katja Imhof ihr Schmuck- und Dekohäuschen als Selbstbedienungslädchen. Welche handgemachte Vielfalt es gibt.
10.11.2025, 18:15
Zöschen/MZ. - Ein neues Häuschen, gefüllt mit Schmuck, Deko und Accessoires, ziert die Einfahrt von Familie Imhof aus Zöschen. In leidenschaftlicher Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail präsentiert Katja Imhof seit Mitte Oktober ihre selbstgefertigten Kreationen nun im heimischen Outdoor-Lädchen namens „Konfetti-Kiste“.