weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Späti in Leuna mit neuem Inhaber: Diese Pläne hat er mit dem Laden

EIL:
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Treffpunkt für die Jugend Neuer Inhaber, neue Ideen: Was Thomas Liebers für „Yolu's Späti“ in Leuna plant

Frischer Wind in Leuna: Thomas Liebers hat „Yolu’s Späti“ in der vergangenen Woche übernommen. Was ihn dazu bewogen hat und welche Ideen er für sein neues Geschäft hat.

Von Sebastian Meyer Aktualisiert: 04.11.2025, 10:40
Thomas Liebers führt seit der vergangenen Woche „Yolu’s Späti“ in Leuna.
Thomas Liebers führt seit der vergangenen Woche „Yolu’s Späti“ in Leuna. (Foto: Sebastian Meyer)

Leuna/MZ. - Die Regale sind prall gefüllt. Dort finden sich Chips, Süßkram, Energydrinks, Mate, Limonaden und alles, was zu einem Späti dazugehört. So kennen die Kunden „Yolu’s Späti“ in der Leunaer Rathausstraße seit der Eröffnung zu Beginn des Jahres. Seit der letzten Woche weht jedoch frischer Wind in dem Laden – und das in Form eines neuen Inhabers.