Vor Hausnummer 7 im Merseburger Siegweg verkaufen Mutter, Tochter und Enkeltochter Handgemachtes – vom Makramee bis zum 3D-Druck. Vertrauen spielt dabei eine besondere Rolle.

Im Merseburger Siegweg 7 bieten Susanne Jackenkroll (rechts) und ihre Mutter Sabine Krause ihre handgemachten Produkte im „Gartenzaunlädchen“ an(.

Merseburg/MZ. - Ein kleiner Holzkasten, gefüllt mit Kürbissen, Pilzen und kleinen Häuschen, aus deren Fenstern es leuchtet, zieht die Blicke im Merseburger Siegweg auf sich. Er lässt bereits vermuten, dass die Menschen, die in der Hausnummer sieben wohnen, einen besonderen Bezug zur Handarbeit haben. Im Haus wohnen mehrere Generationen der Familie, darunter Susanne Jackenkroll und ihre Mutter Sabine Krause.