Simone Fischer machte vor Jahren das Turnen „auftrittsfähig“. Wie die Leiterin der SG Spergau Showakrobatik die Gruppe zum Publikumsliebling katapultierte.

Hand in Hand zum Erfolg: Wie die Showakrobatik in Spergau wächst und begeistert

Simone Fischer ist Leiterin sowie Gründerin der Showakrobatik in Spergau und ist jeden Sonntag in der Turnhalle am Teich aktiv.

Spergau/MZ. - „Die Kinder können so viel, aber wenn immer alle nacheinander dasselbe machen, schaut keiner mehr hin“, erklärt Simone Fischer. Dieser Gedanke veranlasste sie vor 25 Jahren, neue Wege einzuschlagen. Um das Turnen „auftrittsfähig“ zu machen, erarbeitete die Übungsleiterin mit einigen Turnern der SG Spergau erste Choreographien.