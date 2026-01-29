weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Sport im Saalekreis: Hand in Hand zum Erfolg: Wie die Showakrobatik in Spergau wächst und begeistert

Sport im Saalekreis Hand in Hand zum Erfolg: Wie die Showakrobatik in Spergau wächst und begeistert

Simone Fischer machte vor Jahren das Turnen „auftrittsfähig“. Wie die Leiterin der SG Spergau Showakrobatik die Gruppe zum Publikumsliebling katapultierte.

Von Katrin Sieler 29.01.2026, 09:50
Simone Fischer ist Leiterin sowie Gründerin der Showakrobatik in Spergau und ist jeden Sonntag in der Turnhalle am Teich aktiv.
Simone Fischer ist Leiterin sowie Gründerin der Showakrobatik in Spergau und ist jeden Sonntag in der Turnhalle am Teich aktiv. Foto: Katrin Sieler

Spergau/MZ. - „Die Kinder können so viel, aber wenn immer alle nacheinander dasselbe machen, schaut keiner mehr hin“, erklärt Simone Fischer. Dieser Gedanke veranlasste sie vor 25 Jahren, neue Wege einzuschlagen. Um das Turnen „auftrittsfähig“ zu machen, erarbeitete die Übungsleiterin mit einigen Turnern der SG Spergau erste Choreographien.