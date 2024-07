Chris Schwerdtner will einen Hanf-Anbauclub in Merseburg gründen. Dabei steht er derzeit allerdings noch vor einigen Problemen, die er alleine nicht bewältigen kann.

Merseburg/MZ - Seit diesem Monat können Hanf-Anbauclubs in Sachsen-Anhalt eine Anbaulizenz beantragen. Seit dem 1. April ist der private Konsum und Besitz von Cannabis in geringen Mengen erlaubt. Deshalb will Chris Schwerdtner, nachdem er schon den Cannabis Social Club in Merseburg gründete, nun einen Anbauclub gründen. Jedoch stehen einem Anbau von Hanfpflanzen und dem Erhalt der Anbaulizenz noch einige Hürden im Weg.