Über Jahre hatte die Website der Goethestadt Bad Lauchstädt eher musealen Charakter. Auch viele Inhalte waren veraltet. Eine neue Mitarbeiterin hat nun die Seite modernisiert und sagt, was Bürger dort erwartet.

Goethestadt Bad Lauchstädt rückt vor ins 21. Jahrhundert: Was die neue Website bietet

Schafstädt/MZ. - An geerbter Pracht mangelt es Bad Lauchstädt nicht: Kursaal, Schillerhaus, Goethe-Theater. Es ist oft der historische Glanz, der die Besucher in die Goethestadt zieht. Museale Anmutung hatte auch lange Zeit die Website der Kommune – allerdings ohne den Charme der Weimarer Klassik. Vielmehr wirkte die Seite optisch und zu Teilen auch inhaltlich, als hätte sie den Sprung ins 21. Jahrhundert verpasst. Doch damit ist jetzt Schluss.