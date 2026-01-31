Mangelhafter Brandschutz Hoffnung und viele Fragezeichen: Was entscheidet die Stadt zur Zukunft des Südstadt-Centers in Halle?
Kunden und Händler des Südstadt-Centers in Halle hoffen, dass die drohende Schließung in letzter Minute noch abgewendet wird. Indes lässt eine Ankündigung von Kaufland aufhorchen.
31.01.2026, 19:00
Halle (Saale)/MZ. - Es ist eine Nachricht, die Mieter und Kunden im von Schließung bedrohten Südstadt-Center in neue Sorge versetzt. Es geht um eine Ankündigung von Kaufland, größter Mieter im Haus, die am Samstagnachmittag die Runde gemacht hat.