Kunden und Händler des Südstadt-Centers in Halle hoffen, dass die drohende Schließung in letzter Minute noch abgewendet wird. Indes lässt eine Ankündigung von Kaufland aufhorchen.

Hoffnung und viele Fragezeichen: Was entscheidet die Stadt zur Zukunft des Südstadt-Centers in Halle?

Zufriedener Kunde: Hagen Stephan aus Halle (links) hat sich am Samstag im Radwelt Store im Südstadt Center ein neues Fahrrad gekauft. Eine Schließung des Centers würde er sehr bedauern, sagt der Hallenser.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist eine Nachricht, die Mieter und Kunden im von Schließung bedrohten Südstadt-Center in neue Sorge versetzt. Es geht um eine Ankündigung von Kaufland, größter Mieter im Haus, die am Samstagnachmittag die Runde gemacht hat.