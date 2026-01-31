weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Polizei ermittelt: Schockierendes Video aus Halle zeigt massive Misshandlung eines Säuglings

Ein schockierendes Video, welches am Wochenende in Halle aufgetaucht ist, zeigt, wie ein Säugling massiv geschüttelt und geschlagen wird. Die Polizei ermittelt wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 31.01.2026, 22:13
In einem schockierendem Video wird ein Säugling massiv geschüttelt und geschlagen. Die Szenen sind massiv verstörend.
Halle (Saale)/MZ - Ein am Wochenende in Halle aufgetauchtes Video sorgt derzeit für Entsetzen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann einen Säugling massiv schüttelt und schlägt.