Der Abwasserbetrieb von Querfurt lässt im Norden der Quernestadt eine Baumaßnahme durchführen, die eine Grundlage für das geplante Großprojekt Querfurt Nord darstellt. Hier soll ein gemischtes Gewerbe- und Wohngebiet für 20 Millionen Euro entstehen.

Auftakt für die abwassertechnische Erschließung des Gewerbegebietes Nord in Querfurt

Querfurter Stadträte und Anlieger wurden vor Ort vom Abwasserbetrieb und von der Stadtverwaltung über die beginnende Baumaßnahme informiert.

Querfurt/MZ. - Auf dem Gelände der Firma Team Agrar GmbH am Döcklitzer Tor in Querfurt ist am Freitag der Startschuss für die äußere Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes Querfurt Nord erfolgt. In den nächsten Monaten werden Kanalbauarbeiten durchgeführt.