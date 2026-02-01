Großes Projekt im Strukturwandel Auftakt für die abwassertechnische Erschließung des Gewerbegebietes Nord in Querfurt
Der Abwasserbetrieb von Querfurt lässt im Norden der Quernestadt eine Baumaßnahme durchführen, die eine Grundlage für das geplante Großprojekt Querfurt Nord darstellt. Hier soll ein gemischtes Gewerbe- und Wohngebiet für 20 Millionen Euro entstehen.
Querfurt/MZ. - Auf dem Gelände der Firma Team Agrar GmbH am Döcklitzer Tor in Querfurt ist am Freitag der Startschuss für die äußere Erschließung des zukünftigen Gewerbegebietes Querfurt Nord erfolgt. In den nächsten Monaten werden Kanalbauarbeiten durchgeführt.