Der Faschingsladen „Kunterbunt Party Store“ ist im Januar in neue Räumlichkeiten an der Roschwitzer Straße in Bernburg umgezogen. So läuft das Geschäft nach dem Umzug.

Sylvia Horn ist mit ihrem Geschäft „Kunterbunt Party Store“ in Bernburg in größere Räume gezogen.

Bernburg/MZ. - „Wir sind noch dabei, uns an den Einzug zu gewöhnen“, sagt Silvia Horn, die inmitten ihres Faschingsladens „Kunterbunt Party Store“ steht. In diesem Monat ist das Geschäft von der Wilhelmstraße in die neuen Räume in die Roschwitzer Straße in Bernburg gezogen.