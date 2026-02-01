weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Umzug: Im Paradies für Karnevalsmode in Bernburg

Der Faschingsladen „Kunterbunt Party Store“ ist im Januar in neue Räumlichkeiten an der Roschwitzer Straße in Bernburg umgezogen. So läuft das Geschäft nach dem Umzug.

Von Nataliia Laptieva 01.02.2026, 07:07
Sylvia Horn ist mit ihrem Geschäft „Kunterbunt Party Store“ in Bernburg in größere Räume gezogen.
Sylvia Horn ist mit ihrem Geschäft „Kunterbunt Party Store“ in Bernburg in größere Räume gezogen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - „Wir sind noch dabei, uns an den Einzug zu gewöhnen“, sagt Silvia Horn, die inmitten ihres Faschingsladens „Kunterbunt Party Store“ steht. In diesem Monat ist das Geschäft von der Wilhelmstraße in die neuen Räume in die Roschwitzer Straße in Bernburg gezogen.