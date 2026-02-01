Umzug Im Paradies für Karnevalsmode in Bernburg
Der Faschingsladen „Kunterbunt Party Store“ ist im Januar in neue Räumlichkeiten an der Roschwitzer Straße in Bernburg umgezogen. So läuft das Geschäft nach dem Umzug.
Bernburg/MZ. - „Wir sind noch dabei, uns an den Einzug zu gewöhnen“, sagt Silvia Horn, die inmitten ihres Faschingsladens „Kunterbunt Party Store“ steht. In diesem Monat ist das Geschäft von der Wilhelmstraße in die neuen Räume in die Roschwitzer Straße in Bernburg gezogen.