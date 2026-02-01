Das 1997 in den Dienst gestellte Löschfahrzeug LF 8/6 kommt in Kürze bei einem Chemnitzer Auktionshaus unter den Hammer.

Dieses knapp 30 Jahre alte Uftrunger Löschfahrzeug wird jetzt versteigert.

Uftrungen/MZ. - So groß die Freude über das nagelneue Löschfahrzeug ist, das die Uftrunger Feuerwehr im November bekommen hat: Der Abschied von seinem Vorgänger, einem Löschfahrzeug LF 8/6, dürfte mit etwas Wehmut verbunden sein. In wenigen Tagen soll es online versteigert werden.