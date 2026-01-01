Fast 20 Jahre leitete Holger Trautmann den Futterhandel und Mühlenbetrieb in Lodersleben. Zum 1. Januar 2026 übernimmt sein Sohn Benno die Geschäfte.

Holger Trautmann (r.) und sein Sohn Benno Trautmann vor ihrer Holländermühle in Lodersleben.

Lodersleben/MZ. - Nach fast 20 Jahren als Chef des Futterhandels und des Mühlenbetriebs Trautmann in Lodersleben ist für den 66-jährigen Holger Trautmann Schluss. Er übergibt zum 1. Januar 2026 die Geschäftsleitung an seinen Sohn Benno Trautmann. Somit führt die fünfte Generation den Betrieb fort.