Eil:
Die nächste Generation übernimmt Geschäftsübergabe an der Holländermühle in Lodersleben
Fast 20 Jahre leitete Holger Trautmann den Futterhandel und Mühlenbetrieb in Lodersleben. Zum 1. Januar 2026 übernimmt sein Sohn Benno die Geschäfte.
Lodersleben/MZ. - Nach fast 20 Jahren als Chef des Futterhandels und des Mühlenbetriebs Trautmann in Lodersleben ist für den 66-jährigen Holger Trautmann Schluss. Er übergibt zum 1. Januar 2026 die Geschäftsleitung an seinen Sohn Benno Trautmann. Somit führt die fünfte Generation den Betrieb fort.