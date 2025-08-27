Der Saalekreis hat den Rettungsdienst im Raum Bad Dürrenberg neuvergeben. Doch ein Mitbewerber klagt dagegen - zunächst erfolgreich. Doch nun gibt es eine neuerliche Wende

Die Retter des ASB um Geschäftsführer Maik Scharf haben nun eine dauerhafte Genehmigung für Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - „Die Mitarbeiter sind erleichtert“, sagt Maik Scharf, Geschäftsführer des Arbeiter- und Samariterbundes (ASB) Halle/Bitterfeld. Er spricht von den mehr als ein Dutzend Notfall- und Rettungssanitätern, die seit 1. Juli im Bereich Bad Dürrenberg Patienten in Not helfen. Doch ihr Arbeitgeber hatte zunächst nur eine Interimsgenehmigung vom Kreis erhalten. Die ist seit einigen Tagen nun gegen die reguläre bis Mitte 2031 geltende getauscht.