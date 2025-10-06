Zwei Gemeinden im Weida-Land haben jüngst ihr Einvernehmen zur Errichtung und den Betrieb von Anlagen im Windpark Barnstädt versagt. Die Entscheidung der Gemeinde Barnstädt steht noch aus. Der Rat tagt am 7. Oktober.

Gemeinderäte lehnen Bau von neuen Windrädern bei Barnstädt ab

Laut Antrag sollen im Windpark Barnstädt zunächst zwölf Windenergieanlagen, die eine Nabenhöhe von 164 Meter haben, errichtet und betrieben werden.

Weida-Land/MZ. - Das Genehmigungsverfahren für ein großes Winderenergie-Projekt im Weida-Land ist in diesem Sommer gestartet. Wie die bundesweit aktive Firma Aboenergy, einst Abowind, erklärt, hat sie im August den Vollantrag auf Bau und Betrieb von zwölf Windenergieanlagen des Windparks Barnstädt bei der zuständigen Behörde des Landratsamtes in Merseburg eingereicht.