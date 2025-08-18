Zur 4. Auflage des Geiseltalsee-Cups konnte die DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee erneut einen Anmelderekord verzeichnen. Mittlerweile kommen viele Schwimmbegeisterte von weit her.

Der Beste auf der Kurzstrecke: Die 500 Meter schwamm Elias Hesselbarth aus Halle in acht Minuten und verteidigte damit seinen Titel von letztem Jahr.

Stöbnitz/MZ. - Das Wasser des Geiseltalsees war mit 21 Grad Celsius am Sonntag wärmer als die Lufttemperatur. Und auch die Sonne ließ sich vormittags noch nicht so richtig blicken am Strandbad Stöbnitz. Das tat der Laune der zahlreichen Wassersportbegeisterten, die zum 4. Geiseltalsee-Cup an den Strand nach Stöbnitz gekommen waren, aber keinen Abbruch. Bei dem Sportwettbewerb können sich (Hobby)Sportler samstags im Stand-up-Paddling und sonntags im Kurz-, Mittel- und Langstreckenschwimmen messen (je 500, 1.500 und 3.000 Meter).