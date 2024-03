In Lodersleben startet der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Gehwege in der Straße des Friedens - mit einem Budget von 267.000 Euro.

Gehwegsanierung in Lodersleben geht in die zweite Runde

Lodersleben/MZ/LOS. - Der Beginn des zweiten Bauabschnitts in der Straße des Friedens in Lodersleben steht bevor. Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos), Ortsbürgermeister Horst Fabich und Ulrich Schmidt, Eigentümer der gleichnamigen Bauunternehmung aus Barnstädt, haben bei einem Vor-Ort-Termin am Loderslebener Schloss offiziell den Startschuss gegeben. Wie es hieß, werde mit den Aufgrabearbeiten am 13. März begonnen.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Gehwegsanierung von der Kantorgasse bis zur Allstedter Straße. Hierbei werden durch die bauausführende Firma Bauunternehmung Schmidt die Fußwege beidseitig saniert. Laut Mitteilung werden die Borde mit Betonsteinpflaster und die Bordanlagen mit Betonsteinborden erneuert.

Für diese Maßnahmen hat die Quernestadt nun Baukosten in Höhe von knapp 267.000 Euro geplant. Da die für den zweiten Bauabschnitt im städtischen Haushalt eigentlich vorgesehenen 160.000 Euro nicht ausreichten, holte sich die Verwaltung in der Stadtratssitzung im vergangenen Dezember die Zustimmung vom Rat für eine überplanmäßige Auszahlung ein. Und nun wird die Maßnahme starten.

„Wenn alles nach Plan verläuft, sollen Ende August die Arbeiten beendet sein. Die Straße des Friedens in Lodersleben wäre dann hinsichtlich der Fußwege komplett saniert“, sagte Bürgermeister Nette. Im vergangenen Jahr war der erste Bauabschnitt zwischen der Zufahrt Kacheltor und Kantorgasse erneuert worden. Das nächste Projekt in Lodersleben, die Stützmauer an der Querne im Bereich der Kreuzung zum Kacheltor, stehe für das kommende Jahr auf der Agenda, erklärte Nette.