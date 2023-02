Merseburg/MZ - „Alt und Jung gehören zusammen. Denn gemeinsam können sie so ein Wohngebiet gestalten“, sagte Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU), als am Dienstag der Freizeittreff für Senioren an der Straße des Friedens in Merseburg-Süd eröffnet wurde. Bereits im Dezember sind die Jumpers (Jugend mit Perspektive) in die frisch sanierten Räumlichkeiten eingezogen, jetzt sind die Senioren mit Perspektive (Sempers) dran. Bei dem sozialen Stadtteilprojekt des Vermieters TAG Wohnen in Kooperation mit den Sempers geht es um die Stärkung des gemeinschaftliche Zusammenlebens. Alterseinsamkeit und -armut möchte man so vorbeugen und Hoffnung spenden.