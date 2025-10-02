Die Infra Leuna startet den zweiten Bauabschnitt für ihre zentrale Abwasserbehandlung. Neue Becken und Technik sollen den Chemiestandort absichern und Investoren anlocken.

Leuna/MZ. - Unbeeindruckt von der offiziellen Übergabe des Genehmigungsbescheides arbeiten direkt dahinter die Bauarbeiter weiter in der tiefen Grube, die bald ein Klärbecken werden soll. Am Dienstag hat die Infra Leuna, die Betreibergesellschaft des Chemiestandortes, die lang ersehnte Genehmigung für den zweiten Bauabschnitt der Erweiterung ihrer Zentralen Abwasserbehandlungsanlage (ZAB) bekommen. Die muss schnellstmöglich fertig werden, drängen die Verantwortlichen. „Wir müssen den Investoren am Standort voraus sein“, betont Martin Naundorf, Leiter für Vertrieb, Standortentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit der Infra Leuna.