Leuna/Zweimen/MZ. - Nach der Niederlegung von Kränzen mit der Aufschrift „Für Führer, Volk und Vaterland – warum?“ am Volkstrauertag in Leuna und Zweimen erhebt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Vorwürfe gegen die AfD. Der Landesvorsitzende Rüdiger Erben, auch SPD-Landtagsabgeordneter, erkennt bei der Partei den Wunsch, den Volkstrauertag wieder in einen Heldengedenktag zu verwandeln, wie es ihn zur NS-Zeit gab. Es sei in diesem Jahr auffällig gewesen, dass die AfD den offiziellen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag im Bundes- und Landtag weitgehend ferngeblieben ist. Stattdessen habe sie an vielen Stellen im Bundesgebiet eigene Kranzniederlegungen und Veranstaltungen organisiert. Wie die „Welt“ berichtet, im Falle eines bayerischen AfD-Abgeordneten sogar explizit unter dem Titel „Heldengedenken und Frühschoppen“.

