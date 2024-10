Querfurt/MZ - - Raus aus der Schule, Fokus auf das Zeitzeugenprojekt, hieß es am Dienstag für 13 Neunt- und Zehntklässler vom Burgstadtgymnasium Querfurt und Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt. Sie beginnen in dieser Woche in der Quernestadt damit, ein Konzept für einen Film über die Geschichte der Städtepartnerschaft Querfurt–Karlstadt zu erarbeiten. Kennenlernen, Technikfragen klären, Interviews vorbereiten, Drehbuch entwickeln, steht diese Woche unter anderem auf dem Programm. Ziel ist es, dass der Film am 3. Oktober 2025 zum Tag der Städtepartnerschaften in Karlstadt Premiere hat, erklärt Frank Jesper, Initiator des Projekts.

