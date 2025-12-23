In den ländlichen Regionen Ostdeutschlands herrscht Männerüberschuss. Landwirt Mathias Bittner aus Obhausen hat sein familiäres Glück über die TV-Show „Bauer sucht Frau“ gefunden.

Ex-Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“: Landwirt Bittner hat große Liebe über TV-Show gefunden

Bauer Mathias Bittner mit seiner Partnerin Eileen Kiesewetter und der gemeinsamen Tochter Julia.

Ihr erstes Treffen hat nicht gerade in einer romantischen Umgebung stattgefunden: Ende Dezember 2021 haben sich Landwirt Mathias Bittner und Eileen Kiesewetter abends beim McDonald’s in Eisleben (Mansfeld-Südharz) getroffen. „Es war im Corona-Lockdown, alles andere war zu“, sagt Kiesewetter. Also holten sie sich ein McMenü und gingen spazieren. Ein Nachtspaziergang bei Minusgraden. Bittner erinnert sich genau.