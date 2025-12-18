Nach 30 Jahren bei der Feuerwehr Merseburg soll Peggy Drehkopf nun die erste Frau an der Spitze der Wehr werden. Sie blickt mit Demut und Vorfreude auf diese Aufgabe. Was sie nach so vielen Jahren immer noch an diesem Ehrenamt reizt und worauf sie besonders stolz ist.

„Es sind neue Aufgaben mit neuen Herausforderungen“ - Peggy Drehkopf soll neue Stadtwehrleiterin der Feuerwehr Merseburg werden

Voraussichtlich im März soll Peggy Drehkopf im Rat zur Stadtwehrleiterin ernannt werden. Ihr Stellvertreter soll Sascha Benz werden.

Merseburg/MZ. - „Ich muss gestehen, ich war sehr aufgeregt“, erinnert sich Peggy Drehkopf an den Abend, dessen Ausgang ihren Alltag bald spürbar verändern wird. Am 21. November wurde sie auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Merseburg mit großer Mehrheit zur neuen Stadtwehrleiterin gewählt. „Riesig gefreut“ habe sie sich über die eindeutige Wahl. „Ich hatte mit dem Ergebnis so nicht gerechnet.“ Nun steht noch die Ernennung im Stadtrat aus.