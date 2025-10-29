Jetzt hat auch der Saalekreis den ersten nachgewiesenen Vogelgrippefall. Weitere tote Tiere werden untersucht. Eine Aufstallungspflicht hat der Kreis noch nicht erlassen. Warum und wie die großen Geflügelbetriebe dennoch schon reagiert haben.

Erster Fall von Vogelgrippe im Saalekreis: Die Angst der Eierproduzenten

Merseburg/Schladebach/MZ. - Auf die Pflicht wollte Kathleen Schümichen-Gössl nicht warten. Die Farmleiterin für die Legehennenhaltung bei der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg hat auch ohne Anordnung der Behörden ihr Geflügel schon in den Stall beordert und die Seuchenschutzmaßnahmen hochgefahren. Zu groß ist die Sorge vor der bundesweit grassierenden Vogelgrippe, die gerade für Hühner und andere Nutzvögel verheerende Folgen haben kann.