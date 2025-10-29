Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr kann der Wein vom Weinberg in Bad Dürrenberg das besondere Siegel tragen. Er muss jedoch noch eine weitere Hürde nehmen. Aber schon bald sind die ersten Flaschen erhältlich.

Erste Hürde genommen: Warum der Weinberg in Bad Dürrenberg noch nicht ganz Saale-Unstrut-Wein ist

Bad Dürrenberg/MZ. - Manchmal braucht es einfach nur einen kurzen Blick, um das Ergebnis zu sehen. Wenn man an der Weinlaube im Kurpark von Bad Dürrenberg steht, gleitet der Blick über den Weinberg bis zur Saale herunter. „Ich glaube, es gibt fast keinen Weinberg, der näher an der Saale gelegen ist“, sagt Weinbaupräsident Andreas Clauß. Daher darf bald der Wein aus Bad Dürrenberg als Saale-Unstrut-Wein verkauft werden. Der Weg dahin war jedoch länger als erwartet.