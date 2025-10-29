Die Stadt Halle saniert auf der Peißnitzinsel in der Baumaßnahme „Peißnitz-Birkenallee“ die Straße zwischen Gut Gimritz und dem Vorplatz der Peißnitzbrücke. Die Arbeiten beginnen ab Montag. Was die Stadt drumherum noch alles vorhat.

Am Peißnitzhaus in Halle beginnen am Montag die Arbeiten an der Straße zwischen Gut Gimritz und dem Vorplatz der Peißnitzbrücke.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Die Stadt Halle saniert auf der Peißnitzinsel in der Baumaßnahme „Peißnitz-Birkenallee“ die Straße zwischen Gut Gimritz und dem Vorplatz der Peißnitzbrücke. Die Arbeiten beginnen ab Montag, 3. November, und werden voraussichtlich bis Ende März 2026 dauern.

Saniert wird, wie die Stadt mitteilt, die marode Fahrbahn aus Richtung Süden vom Gut Gimritz in nördliche Richtung an der Freilichtbühne vorbei bis zum Platz vor dem Peißnitzhaus. Die Fahrbahn werde seitlich mit einem Bordstein eingefasst und erhalte einen einheitlichen Asphaltbelag. Sechs Bäume werden gepflanzt.

Auf südlicher Ziegelwiese werden Hochwasserschäden beseitigt

Teil der Projekts ist auch die Befestigung des Querwegs zwischen Peißnitzhaus (Hintereingang) und Verkehrsgarten. Die Stadt investiere insgesamt etwa 600.000 Euro. Finanziert werde das aus Fördermitteln in Höhe von 67 Prozent und Eigenmitteln.

Bereits diese Woche habe mit den Bauvorbereitungen die Sanierung der maroden Wege beziehungsweise der Peißnitzstraße auf der gegenüberliegenden Saaleseite, auf der südlichen Ziegelwiese, begonnen. Die Beseitigung der Schäden, die das Hochwasser 2013 an der Wegeflächen verursacht hat, werde voraussichtlich bis April 2026 dauern, heißt es von der Stadt.

Auch an der Fontäne wird erneuert

Die Maßnahme ist mit Kosten in Höhe von 1,8 Mio. Euro geplant, komplett finanziert aus Fluthilfemitteln. Die Wege im südlichen Bereich der Ziegelwiese, in Nachbarschaft der Peißnitzstraße, werden teilweise grundhaft erneuert oder erhalten eine neue Deckschicht.

Im Zuge der Sanierung werden auch die von der Flut in Mitleidenschaft gezogenen Ausstattungselemente und die Treppenanlage an der Fontäne erneuert. Die Straße zwischen Steinmühlenbrücke und Peißnitzbrücke muss infolge des erforderlichen Neubaus der geschädigten Entwässerung grundhaft neu aufgebaut werden.