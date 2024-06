Schulsozialarbeiter gehören an jede Schule. Diese Meinung vertritt das Jugendamt des Saalekreis. Doch so viel Geld geben EU und Land nicht. Der Jugendhilfeausschuss musste daher nun entscheiden, welche Schulen noch eine Kraft bekommen und welche nicht. Eine neuerliche Wende bei der Finanzierung der Stellen öffnet letzteren ab Januar 2025 aber noch eine Hintertür.

Merseburg/MZ. - Das Schuljahr 2023/24 ist seit Freitag Geschichte. Mit ihm endet auch die laufende Förderperiode für die Schulsozialarbeiter. Während 30 Schulen schon länger wissen, dass sie ihre Stellen gefördert durch EU, Land und Kreis für vier Jahre behalten können, herrschte an sechs Bildungseinrichtungen im Kreis bis kurz vor den Ferien noch Ungewissheit, wie es ab August weitergeht. Der Kreistag hatte zwar im Mai beschlossen, Geld, was durch die Erhöhung des Förderanteils des Landes frei wurde, in zusätzliche Stellen zu stecken. Doch für wie viele das reicht und welche Schulen profitieren, blieb zunächst unklar.