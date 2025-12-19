In der Lokalpoltik aktiv Engagement fürs Dorfleben: Loderslebener erhält Auszeichnung
Seit über 30 Jahren bekleidet Horst Fabich, Ortsbürgermeister a.D. von Lodersleben, Ämter in der Kommunalpolitik. Welche Erfolge und Rückschläge er erlebt hat.
Lodersleben/MZ. - Den Spielplatz in Lodersleben auf Vordermann zu bringen und so auch einen sozialen Treffpunkt im Ort zu erhalten, war für Horst Fabich eine Herzensangelegenheit. Besonders in seiner letzten Amtszeit als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, die im Sommer 2024 endete, konnte mit Hilfe von Einwohnern, Stadt und Sponsoren auf dem Spielplatz so einiges, was verschlissen war, erneuert werden.