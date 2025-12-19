Seit über 30 Jahren bekleidet Horst Fabich, Ortsbürgermeister a.D. von Lodersleben, Ämter in der Kommunalpolitik. Welche Erfolge und Rückschläge er erlebt hat.

Der Loderslebener Horst Fabich, Ortsbürgermeister a.D., hat sich unter anderem für die Erneuerung von Spielgeräten eingesetzt.

Lodersleben/MZ. - Den Spielplatz in Lodersleben auf Vordermann zu bringen und so auch einen sozialen Treffpunkt im Ort zu erhalten, war für Horst Fabich eine Herzensangelegenheit. Besonders in seiner letzten Amtszeit als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, die im Sommer 2024 endete, konnte mit Hilfe von Einwohnern, Stadt und Sponsoren auf dem Spielplatz so einiges, was verschlissen war, erneuert werden.