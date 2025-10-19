Mit fünf Jahren Verzögerung haben DB und Stadt die Posse um Merseburgs Bahnhofstoilette beendet. Doch auch nach der Eröffnung gibt's Einschränkungen für die Kunden bei Öffnungszeiten und Bezahlung.

Ende einer Posse: Warum Merseburg fünf Jahre auf eine Bahnhofstoilette warten musste

Merseburg/MZ. - Das muss man der Deutschen Bahn lassen: In puncto Verspätung macht ihr keiner was vor. Der Zeitverzug im Merseburger Hauptbahnhof war jedoch selbst für Bahnstandards bemerkenswert. Der Verzögerung bei der Wiedereröffnung der Bahnhofstoilette konnten selbst die besten Blasen nicht standhalten – schließlich ging’s um ein halbes Jahrzehnt. Die Sanierung geriet zur Posse. Doch seit Freitag ist Merseburgs meistbeschriebenes Örtchen nun offen.