Aufgabe aus Welterbekonvention Welterbe zum Anfassen – aber wo? Quedlinburg sucht neuen Standort für Infozentrum
Quedlinburg will sein Welterbe zum Einstieg erlebbar machen – doch das geplante Informationszentrum steht wieder ohne Standort da. Die Idee bleibt, der Ort muss neu gefunden werden. Warum das Palais Salfeldt raus ist, und wie es jetzt weitergeht.
Aktualisiert: 19.10.2025, 10:53
Quedlinburg/MZ. - Es soll einen ersten Überblick über die Unesco-Welterbestadt geben und für das Thema Welterbe sensibilisieren: das Welterbeinformationszentrum, das in Quedlinburg entstehen soll. Doch wo es eingerichtet werden soll – bei dieser Frage steht jetzt wieder alles auf Anfang.