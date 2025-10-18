Quedlinburg will sein Welterbe zum Einstieg erlebbar machen – doch das geplante Informationszentrum steht wieder ohne Standort da. Die Idee bleibt, der Ort muss neu gefunden werden. Warum das Palais Salfeldt raus ist, und wie es jetzt weitergeht.

Welterbe zum Anfassen – aber wo? Quedlinburg sucht neuen Standort für Infozentrum

Quedlinburg ist Welterbestadt - und soll auch ein Welterbeinformationszentrum bekommen. Wo es entstehen soll, diese Frage ist nun wieder offen.

Quedlinburg/MZ. - Es soll einen ersten Überblick über die Unesco-Welterbestadt geben und für das Thema Welterbe sensibilisieren: das Welterbeinformationszentrum, das in Quedlinburg entstehen soll. Doch wo es eingerichtet werden soll – bei dieser Frage steht jetzt wieder alles auf Anfang.