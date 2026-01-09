Das Betreten von gefrorenen Flächen ist in Merseburg verboten. Trotzdem laufen immer wieder Menschen auf dem Gotthardteich herum. Die Feuerwehr übt den Ernstfall.

Mit Video: Eisflächen sind nicht sicher - Merseburger Feuerwehr ist für den Notfall gewappnet

Die hauptamtlichen Kräfte der Merseburger Feuerwehr trainieren auf dem Gotthardteich den Ernstfall.

Merseburg/MZ. - Die Enten laufen über den Gotthardteich. Eis und eine dünne Schneeschicht laden dazu ein, eine kleine Runde zu watscheln. Das Betreten von Eisflächen ist in der Stadt Merseburg jedoch für Menschen verboten. Zu groß sei die Gefahr, einzubrechen und im kalten Wasser zu ertrinken oder zu erfrieren. Helfen muss in diesem Notfall dann die Merseburger Feuerwehr, die am Donnerstag die frostigen Temperaturen für eine Übung auf dem Eis und im Wasser genutzt hat.