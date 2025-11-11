Die Stadtwerke Merseburg organisieren auch 2025 wieder eine Eisbahn für Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf dem Markt. Nun erzählen sie, wann es losgeht, wie lange die Saison dauert und welche Höhepunkte - inklusive Olympiasiegerin - Besucher erwarten.

Eisbahn auf Merseburgs Markt: Wann geht es wieder los?

Winterspaß auf dem Merseburger Markt: Ab 5. Dezember heißt es wieder Schlittschuhe an und los!

Merseburg/MZ. - Der Merseburger Marktplatz liegt meist ganzjährig im Winterschlaf. Doch wenn es kalt wird, erwacht er für einige Wochen. Schuld daran sind die Stadtwerke Merseburg, die auch in diesem Jahr wieder eine öffentliche Eisbahn auf dem Markt aufstellen lassen. Wintersportfreunde können dort Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen.