Im vergangenen Jahr hat im Einkaufszentrum an der Geusaer Straße der Eigentümer gewechselt. Nun füllen sich die Ladenflächen, auch mit lokalen Akteuren – wie Uwe Rooke oder Toni Winzer. Der Supermarkt soll vergrößert werden.

Nach und nach füllen sich die Flächen am Einkaufszentrum an der Geusaer Straße in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Das Lächeln steht Uwe Rooke ins Gesicht geschrieben. Der Inhaber des „Wasch- und Bügelservice“ in Merseburg hatte zuletzt zwar Sorge, dass ihm die Kunden wegen des Wegzugs aus dem Einkaufszentrum Hohendorfer Marke wegbrechen könnten. Doch sie sind geblieben. Rooke ist nun mit seinem Geschäft im Einkaufszentrum an der Geusaer Straße in Merseburg und mehr als zufrieden. Nicht nur Rooke ist dort neu – einiges soll sich in den kommenden Monaten verändern und auch mit Bauarbeiten müssen Kunden rechnen.