Überschrieben mit „Was soll ich tun, wenn mein Teich kippt?“ zeigen ab Donnerstag vier junge Künstler in der cCe-Galerie in Leuna ihre Werke.

Von Melain van Alst 24.09.2025, 20:00
Chiara Hofmann (l.) und Toni Gerhardt (r.) stellen zusammen mit Paula Hacker und Felix Lorenz in Leuna aus.
Chiara Hofmann (l.) und Toni Gerhardt (r.) stellen zusammen mit Paula Hacker und Felix Lorenz in Leuna aus. (Foto: Katrin Sieler)

Leuna/MZ. - Es ist der Titel, der einen im ersten Moment verwundert zurücklässt: „Was soll ich tun, wenn mein Teich kippt?“ Unter diesem Titel haben sich vier junge Künstler zusammengetan und die neue Ausstellung in der cCe-Galerie in Leuna konzipiert. Auf ganz unterschiedliche Art zeigen die Künstler Toni Gerhardt, Paula Hacker, Chiara Hofmann und Felix Lorenz, was sie unter der Frage verstehen.