Überschrieben mit „Was soll ich tun, wenn mein Teich kippt?“ zeigen ab Donnerstag vier junge Künstler in der cCe-Galerie in Leuna ihre Werke.

Chiara Hofmann (l.) und Toni Gerhardt (r.) stellen zusammen mit Paula Hacker und Felix Lorenz in Leuna aus.

Leuna/MZ. - Es ist der Titel, der einen im ersten Moment verwundert zurücklässt: „Was soll ich tun, wenn mein Teich kippt?“ Unter diesem Titel haben sich vier junge Künstler zusammengetan und die neue Ausstellung in der cCe-Galerie in Leuna konzipiert. Auf ganz unterschiedliche Art zeigen die Künstler Toni Gerhardt, Paula Hacker, Chiara Hofmann und Felix Lorenz, was sie unter der Frage verstehen.