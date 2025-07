Nachdem eine Frau ihre Tochter verlor, möchte sie jetzt anderen Trauernden helfen – mit einer neuen Selbsthilfegruppe in Merseburg. Die Gründerin erzählt ihre Geschichte.

Neue Selbsthilfegruppe in Merseburg

In Gedenken an ihre verstorbene Tochter möchte eine Mutter aus Merseburg mit der Selbsthilfegruppe „Stille Spuren“ anderen Trauernden Halt geben.

Merseburg/MZ. - „Meine Tochter ist letztes Jahr im Alter von 29 Jahren verstorben“, sagt Sabine*. Ihre Tochter Anna* lebte nicht in Merseburg, sondern in Westdeutschland. Trotzdem haben sie sich regelmäßig getroffen, auch weil Sabine eine Reha in der Nähe machte.