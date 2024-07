Wolfgang Weise hat den Umbruch auf dem Chemiestandorts Leuna als Betriebsratschef mitgestaltet. Er blickt zurück auf die Zeit der Umbrüche, treffen mit Genscher und seine Zeit in der Kommunalpolitik. Das SPD-Mitglied erklärt auch, woher die momentane Unzufriedenheit in der Bevölkerung kommt.

1992 gaben sich die Politiker in Leuna die Klinke in die Hand. Hier sprach Außenminsiter Hans-Dietrich Genscher mit Weise.

Kötzschau/MZ - Wolfgang Weise ist sportlich. So sportlich, dass ihm nach der Betriebsschlosserlehre eine Karriere als Sportoffizier winkt. Doch bei der Aufnahmeprüfung lernt er kennen, was Armee heißt und denkt sich: „Das willst du nicht“. Also übertritt er beim Weitsprung absichtlich. Der 73-Jährige erzählt die Geschichte mit schelmischem Grinsen. Es ist eine Anekdote aus einer Zeit, da der Kötzschauer noch keine öffentliche Person war. Das änderte sich spätestens mit der Wende. Weise, damals noch Mitglied der SED, ist schon vorher Gewerkschaftssekretär. Doch im Mai 1990 wird er zum Betriebsratschef der Leuna-Werke, erlebt und gestaltet deren Umbruch bis 1996 in erster Reihe. Später geht er für die SPD in die Kommunalpolitik, ist stellvertretender Kreistagsvorsitzender, Gemeinde- und Stadtrat – und für die vergangenen zwölf Jahre Ortsbürgermeister von Kötzschau. Zur Wahl im Juni ist er nicht mehr angetreten. Robert Briest sprach mit ihm, über Begegnungen mit Genscher und große Umbrüche.