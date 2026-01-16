Neue Deckschichten sollen Straßen im Saalekreis mehr Lebensdauer bescheren. Doch Bauamtsleiter Mahler kann 2026 auch in neue Brücken und Straßenausbauten investieren. Ein Überblick, was geplant ist.

Diese Straßen will der Saalekreis 2026 sanieren - oder plant das zumindest

Die Asphaltdecke am Spergauer Maienweg soll erneuert werden. Die Fahrbahn ist durch Laster auf dem Weg zur Raffinerie stark beansprucht.

Merseburg/MZ. - Mit der Abfräsmethode schafft der Saalekreis Strecke. Auf Kreisstraßen wird die verschlissene Deckschicht entfernt und eine neue aufgetragen. „So verlängern wir die Lebensdauer der Straßen entscheidend“, erörtert Bauamtsleiter Thomas Mahler. Die Methode geht vergleichsweise schnell: Die 1,8 Kilometer zwischen Braunsbedra und der L 180 habe man im Vorjahr in sechs Wochen geschafft.