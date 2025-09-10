Landratswahl im Saalekreis Die Linke schickt Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich ins Rennen

Die CDU hat bereits nominiert, die AfD will im November nachziehen. Nun steht fest: Im Kampf um den Landratsposten im Saalekreis gibt es 2026 mindestens drei Bewerber. Denn die Linke will Kerstin Eisenreich aufstellen. Für die 56-Jährige ist es nicht der erste Anlauf.