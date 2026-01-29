Bereits in seinem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention von 2014 hatte der Saalekreis die Gründung eines Behindertenbeirats stehen. In diesem Jahr soll sie endlich vollzogen werden. Welche Aufgaben der Beirat künftig übernehmen soll und wer Mitglied werden kann.

Der Saalekreis soll einen Behindertenbeirat bekommen

Vor über zehn Jahren hat sich der Saalekreis das Ziel gesteckt, einen Behindertenbeirat zu gründen.

Saalekreis/MZ. - Nach dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ fordert die UN-Behindertenrechtskonvention seit bald fast 20 Jahren von den Staaten, dass sie Menschen mit Behinderungen in alle sie betreffenden Entscheidungsprozesse einbinden. Viele Kommunen kommen dieser Vorschrift beispielsweise mit Behindertenbeiräten nach.