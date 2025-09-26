Besucher des Brunnenfestes in Bad Dürrenberg stimmen ab Der Neue heißt Rebklaus
Der Weinzwerg, der erst seit Kurzem, im Kurpark von Bad Dürrenberg sitzt, hat einen Namen bekommen. Der Verein hatte mehrere Vorschläge zur Abstimmung gestellt.
Bad Dürrenberg/MZ. - Erst seit wenigen Wochen sitzen im Bad Dürrenberger Kurpark zwei Zwerge. Neu ist der Weinzwerg nahe der Weinlaube im hinteren Teil des Kurparks, der vom Verein Kurparkfreunde Bad Dürrenberg finanziert und von Künstler Jürgen Raiber kreiert wurde.