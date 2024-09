Die InfraLeuna und die ansässigen Unternehmen laden an diesem Samstag zum Tag der offenen Tür auf dem größten Chemiestandort Deutschlands. Parallel findet am Samstag das Stadtfest von Leunastatt – und zahlreiche weitere Veranstaltungen.

Über 1.300 Hektar erstreckt sich der Chemiestandort in Leuna. Hier arbeiten gegenwärtig mehr als 15.000 Arbeitskräfte.

Leuna/MZ. - Für gewöhnlich ist der Chemiestandort Leuna einer der am besten gesicherten Orte im Saalekreis. An diesem Samstag erwartet der Betreiber, die InfraLeuna, jedoch Tausende Besucher auf und um das Gelände. Denn es steht der Tag der offenen Tür an. Alle zwei Jahre erlauben die InfraLeuna und einige der ansässigen Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen. „Es gehe darum, die Verbindung der Bevölkerung zum Standort zu erhalten“, erklärt Martin Naundorf, Verkaufsleiter der InfraLeuna, die Motivation.

Früher sei die Verbindung zu den Menschen jenseits der Werksmauern einfach gegeben gewesen, weil in jeder Familie in Leuna, Merseburg und Halle-Neustadt jemand auf dem Standort gearbeitet habe, sagt Naundorf. Heute gebe es dort zwar auch wieder viele Mitarbeiter, über 15.000, aber dennoch sei die Situation nicht mehr so wie früher. Deshalb wollen die InfraLeuna und ihre Kunden, die ansässigen Unternehmen, nun zeigen, was sie hinter den Standortmauern treiben: „Dass wir etwas Vernünftiges tun.“ Und das sicher.

Tausende Besucher erwartet

Das sei das Hauptanliegen. Nebenbei gehe es natürlich auch um ein Werben um Arbeitskräfte und für die Chemie. Deshalb erwartet Naundorf nicht nur ein großes Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür. „Sondern auch die Firmen sind gern und umfangreich dabei.“ Einige hätten ihre Mitarbeiter aufgefordert, ihre Familien mitzubringen, weil die ja sonst nicht die Arbeitsplätze besuchen könnten.

Einen unkontrollierten Zugang zum Standort wird es trotz des Namens auch am Samstag nicht geben. Die InfraLeuna bietet Besuchern zwischen 10 und 16 Uhr aber ein breites Angebot an Bustouren. Am häufigsten – alle 30 Minuten mit drei Bussen – werden Rundfahrten durch den größten Chemiepark des Landes angeboten. Zudem gibt es Zielfahrten zu ausgewählten Betrieben wie der Domo, Dow, Linde, Leuna-Harze, Innospec und dem Fraunhofer-Institut, bei denen vor Ort ausgestiegen werden darf.

Ticket für Touren gibt es ab 9 Uhr

Die Kapazitäten dafür sind begrenzt. Deshalb benötigen Interessierte ein kostenloses Ticket, das sie sich ab 9 Uhr am Ticketstand vor dem Hauptgebäude der ehemaligen Leuna-Werke sichern können. „Der Parkplatz 4310 dort wird voll sein mit Ständen von Unternehmen, die sich präsentieren“, blickt Melanie Ecke aus der Öffentlichkeitsarbeit der InfraLeuna voraus.

Domo Chemicals – hier ein Blick auf die Anlage zur Phenolherstellung – gehört zu den Unternehmen, die am Samstag ihre Türen öffnen. Foto: DPA

Der Standortbetreiber ist selbst ein Eisenbahnverkehrsunternehmen und will das am Samstag auch zeigen. Pendelbusse bringen Besucher zum Logistikstandort auf dem Gelände. Zudem öffnet die Wache der Werkfeuerwehr am Tor 1 ihre Pforten. „Die Kinder können da auch löschen“, sagt Ecke.

Gemeinsam mit der Stadt und dem kommunalen Wohnungsunternehmen WWL organisiert die InfraLeuna am Samstag das Stadt- und Mieterfest auf dem Haupttorplatz. Dort wird unter anderem eine Bühne von Radio Brocken stehen, auf der um 11 Uhr die offizielle Eröffnung des Festes stattfindet. Das Programm geht bis 16 Uhr.

Wo kann man parken

Auch drumherum ist am Samstag in Leuna viel los. Im cCe-Kulturhaus finden die 2. Leunaer Modellbahntage statt. Das Gesundheitszentrum hat Jubiläum, weshalb es dort Führungen durch Mitarbeiter des Stadtarchivs gibt. Und die Grundschule von Leuna begeht an diesem Tag ihren 90. Geburtstag.

„Von 10 bis 16 Uhr kann man die Zeit hier gut rumbringen“, erklärt Ecke daher. Anreisenden von außerhalb empfiehlt sie die Straßenbahn als Transportmittel. Die hält direkt am Haupttorplatz. Für Autofahrer stehen zudem die Parkplätze vor dem cCe, am Gesundheitszentrum sowie bei der BAL zur Verfügung. Die Spergauer Straße ist während der Veranstaltungen rund um den Haupttorplatz für den Verkehr gesperrt.