Die ersten Projekte fürs Merseburger Bürgerbudget werden schon mal verraten. Wieviele Vorschläge eingereicht wurden und was den Merseburgern so am Herzen liegt.

Das wünschen sich die Merseburger - Welches der bescheidenste Vorschlag ist

Das sind die Abstimmungstaler für den Tag der Entscheidung.

Merseburg/MZ. - Bis zum 31. August hatten die Merseburger die Chance, ihr Projekt für das diesjährige Bürgerbudget einzureichen. Wieviele haben diese Chance genutzt, wollte die MZ wissen? Und vor allem: Was wünschen sich die Merseburger?