Leerstand oder neuer Supermarkt? Das kam bei einem ersten Gespräch zwischen Stadt Merseburg und Lidl zur Zukunft der früheren Filialen heraus

Letzte Woche fand ein erstes Gespräch zwischen Lidl und der Stadt Merseburg bezüglich der Nachnutzung der beiden im Herbst geschlossenen Filialen statt. Die in Merseburg-Süd steht seitdem leer, die nahe Bahnhof will Lidl vorerst weiter als Sonderpostenmarkt nutzen. Wie es nun weitergehen soll mit den beiden Objekten.