  4. Leerstand oder neuer Supermarkt?: Das kam bei einem ersten Gespräch zwischen Stadt Merseburg und Lidl zur Zukunft der früheren Filialen heraus

Letzte Woche fand ein erstes Gespräch zwischen Lidl und der Stadt Merseburg bezüglich der Nachnutzung der beiden im Herbst geschlossenen Filialen statt. Die in Merseburg-Süd steht seitdem leer, die nahe Bahnhof will Lidl vorerst weiter als Sonderpostenmarkt nutzen. Wie es nun weitergehen soll mit den beiden Objekten.

Von Luise Mosig 22.01.2026, 09:00
Das große „Lidl“-Schild des früheren Markts in der Straße des Friedens in Merseburg wurde bereits abmontiert.
Das große „Lidl“-Schild des früheren Markts in der Straße des Friedens in Merseburg wurde bereits abmontiert. (Foto: Diana Dünschel)

Merseburg/MZ. - Die Zukunft der beiden früheren Lidl-Filialen in Merseburg ist nach wie vor ungewiss. Am Donnerstag gab es ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der Stadt und dem Einzelhandelskonzern, in dem es um die Nachnutzung beider Objekte ging.