Großeinsatz der Feuerwehr Leck an Kesselwagen: Großer Gefahrgut-Einsatz in Merseburg

Ein Leck am Absperrhahn eines Güterwaggons führte am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren des Saalekreises. Die Einsatzkräfte mussten in Schutzanzügen arbeiten.