Ein undichter Kesselwagen sorgt für einen Großeinsatz am Merseburger Güterbahnhof. Feuerwehr und Gefahrgutzug im Einsatz.

Chemieunfall in Merseburg: Kesselwagen verliert Flüssigkeit

Am Güterbahnhof Merseburg tritt Flüssigkeit aus einem Kesselwagen aus. Großeinsatz der Feuerwehr und Sperrung des Geländes. Der Gefahrgutzug Saalekreis ist vor Ort.

Merseburg/MZ. - Am Güterbahnhof in Merseburg ist am Donnerstagnachmittag eine gefährliche Flüssigkeit aus einem Kesselwagen ausgetreten.

Nach Angaben der Feuerwehr bemerkte ein Wagenmeister gegen 14 Uhr den tropfenden Kesselwagen. Bei der ausgetretenen Substanz soll es sich um eine Kohlenwasserstoffverbindung handeln. Die Einsatzkräfte gehen von einer Restmenge aus.

Die Feuerwehr Merseburg und der Gefahrgutzug Saalekreis sind vor Ort im Einsatz. Der Güterbahnhof wurde gesperrt.